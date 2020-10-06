Всероссийский форум «Исторический Максимум» пройдет в Петербурге

Отмечается, что на мероприятии соберутся 100 лучших участников от 14 до 30 лет со всей территории нашей страны. Они будут отобраны в рамках онлайн-тестирования на официальном сайте. В тесте 30 исторических вопросов трех уровней сложности, среди которых «новичок», «любитель» и «историк». На тест будет отведено 30 минут. Порядка 8000 россиян уже попробовали пройти онлайн-испытание.

Участники мероприятия посетят лекции по истории от известных экспертов, сходят в музеи и на выставки. Также будут организованы киновечер с разбором исторического фильма и экскурсия по Санкт-Петербургу. Помимо прочего, в рамках форума необходимо написать эссе на историческую тематику, пройти квест и дополнительное тестирование для прохождения в финал.