Всероссийский «ЭКОконкурс» завершится награждением победителей в Санкт-Петербурге

Фонд поддержки образовательных проектов «Стратегия будущего» при участии государственной корпорации — Фонда содействия реформирования ЖКХ — проводит всероссийский экологический конкурс «ЭКОконкурс». Целью конкурса является воспитание в молодом поколении уважительного отношения к природе России. Заявки на заочное и очное участие принимаются с 21 февраля по 3 июня 2022 года. Финальное награждение пройдет в Санкт-Петербурге 18 июня.

Конкурсные работы должны соответствовать основной тематике «Стратегия экомышления». Это подразумевает охрану окружающей среды, снижение негативного воздействия на нее, улучшение экологической обстановки и бережное отношение к природным процессам и природопользованию. В задачи конкурса также входит формирование экологической культуры и просвещение молодежи в области экологии.

Участие в «ЭКОконкурсе» могут принять граждане в возрасте от семи до 35 лет: учащиеся общеобразовательных школ, студенты техникумов, колледжей и вузов, молодые специалисты и заинтересованные лица в области экологии.

Конкурс проходит по четырем номинациям: рисунок, эссе, проект и видеоролик. Работы оценивает экспертная комиссия, в которую входят специалисты в области экологии, энергоэффективности, образования, науки и культуры, представители органов государственной власти, общественных, образовательных, научных организаций и бизнеса, партнеры организаторов конкурса.

Каждому участнику после очной защиты своего проекта вручат сертификат об участии в «ЭКОконкурсе». Победителей наградят дипломами и призами от организаторов.