На фоне пандемии коронавируса всероссийские проверочные работы перенесли на следующий учебный год. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на брифинге.

«После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — приводит слова Кравцова сайт правительства РФ.

Он отметил, что результаты этих работ в начале следующего учебного года не будут аттестацией школьников. Оценки за них выставлять не будут. Все ученики, кроме начальных классов, напишут эти работы для диагностики в начале следующего учебного года. По результатам можно будет скорректировать образовательный процесс.

По словам Кравцова решение о возможном переносе ЕГЭ еще не приняли. Вопрос решат после майских праздников. Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил вообще не сдавать ЕГЭ в этом году, а выставить итоговые оценки за три четверти.

Российские школьники из-за пандемии коронавируса сейчас учатся дистанционно. В России ввели в связи с распространением инфекции ряд ограничений. В их числе самоизоляция и специальные пропуска для поездок на транспорте в Москве и Подмосковье. По последним данным, в РФ 2019-nCoV заразились уже 27 938 человек.