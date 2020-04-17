    17 апреля 2020, 10:24

    Всероссийские проверочные работы перенесли на следующий учебный год

    Андрей Иванов

    На фоне пандемии коронавируса всероссийские проверочные работы перенесли на следующий учебный год. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на брифинге.
    Всероссийские проверочные работы перенесли на следующий учебный год

    «После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — приводит слова Кравцова сайт правительства РФ.

    Он отметил, что результаты этих работ в начале следующего учебного года не будут аттестацией школьников. Оценки за них выставлять не будут. Все ученики, кроме начальных классов, напишут эти работы для диагностики в начале следующего учебного года. По результатам можно будет скорректировать образовательный процесс.

    По словам Кравцова решение о возможном переносе ЕГЭ еще не приняли. Вопрос решат после майских праздников. Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил вообще не сдавать ЕГЭ в этом году, а выставить итоговые оценки за три четверти.

    Российские школьники из-за пандемии коронавируса сейчас учатся дистанционно. В России ввели в связи с распространением инфекции ряд ограничений. В их числе самоизоляция и специальные пропуска для поездок на транспорте в Москве и Подмосковье. По последним данным, в РФ 2019-nCoV заразились уже 27 938 человек.