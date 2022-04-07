Всероссийская Школа молодых ученых начала работу на Алтае

В Бийске стартовала Всероссийская Школа молодых ученых «Шаг в будущее. Современные подходы к совершенствованию педагогических исследований». Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

Школа открылась на базе Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени В. М. Шукшина. Мастер-классы, семинары, педагогические интенсивы и практикумы будут идти с 6 по 7 апреля. Их проведут ученые-педагоги, специализирующиеся на методологии и технологии профессионального образования, теории и методике обучения и воспитания, общей педагогике, истории педагогики и образовании.