Всемирный рекламный конгресс пройдет в Санкт-Петербурге в День города

45-й Всемирный конгресс Международной рекламной ассоциации соберет пройдет с 27 по 29 мая этого года. Планируется участие специалистов из 56 разных стран мира.

«Мы уверены, что мероприятия Всемирного конгресса станут эффективной площадкой для выработки дальнейшей стратегии коммуникационной отрасли, обмена опытом и демонстрации лучших мировых практик», — рассказал председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

Основными локациями бизнес-программы Конгресса станут выставочный зал «Манеж» и Президентская библиотека.