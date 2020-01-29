    29 января 2020, 14:47

    Всемирный рекламный конгресс пройдет в Санкт-Петербурге в День города

    Дарья Морозова

    Ведущие специалисты по рекламе соберутся в «Манеже» и в Президентской библиотеке. Уже доступна бронь для будущих участников. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

    45-й Всемирный конгресс Международной рекламной ассоциации соберет пройдет с 27 по 29 мая этого года. Планируется участие специалистов из 56 разных стран мира.

    «Мы уверены, что мероприятия Всемирного конгресса станут эффективной площадкой для выработки дальнейшей стратегии коммуникационной отрасли, обмена опытом и демонстрации лучших мировых практик», — рассказал председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

    Основными локациями бизнес-программы Конгресса станут выставочный зал «Манеж» и Президентская библиотека.