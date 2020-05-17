Все вузы России решили провести экзамены дистанционно в 2020 году

Вузы в России решили проводить экзамены в 2020 году в удаленной форме. Если проверку знаний не получится перенести в онлайн, то ее проведут осенью.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что 77% вузов проведут в этом году защиту дипломных работ и госэкзамены. При этом в 23% вузов пройдет только защита дипломов. Все экзамены будут сдаваться дистанционно.

«На это сейчас нацелены все вузы. Но если вскоре ситуация в отдельных субъектах стабилизируется и будет соответственное решение властей и Роспотребнадзора — вузы с радостью вернутся в аудитории. Но мы пока готовы идти по — не скажу пессимистичному, — но реалистичному сценарию», — сказал Фальков сайту kp.ru.

Он пояснил, что есть экзамены, которые нельзя перевести на удаленный формат. Например, тестирования в медицинских вузах. Такие аттестации просто перенесут на осень.

Ранее глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова рассказала, что сейчас в России разрабатывают законопроект об онлайн-образовании при ЧС. Документ внесут на рассмотрение в Госдуму уже в мае.

Студенты и школьники перешли на удаленное обучение из-за ситуации с распространением коронавируса. Кроме того, сдачу ЕГЭ оставили только для тех выпускников, которые планируют идти в вузы. Остальным выдадут аттестаты на основе итоговых годовых оценок.