Все вузы Москвы и Петербурга перешли на удаленку

Все университеты Москвы и Санкт-Петербурга перешли на удаленный формат работы. При этом за иностранными студентами, которые не могут въехать в Россию из-за ограничений, сохранят бюджетные места.

«Все учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряд вузов в регионах, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка, переведены на удаленное обучение», — сообщили представители Минобрнауки в официальном Telegram-канале ведомства.

Если студенты из других страны не могут въехать в Россию из-за эпидемических ограничений и не имеют возможности учиться дистанционно, за ними оставят бюджетные места. Отчислять их не будут. Минобрнауки заверило, что находится в постоянном контакте с «руководством вузов и заинтересованными федеральными органами» по этим вопросам.

Дистанционное обучение в вузах и колледжах Подмосковья продлили до 13 декабря. Это решение приняли власти региона из-за сложной эпидемической ситуации в области. Студенты рискуют заразиться, когда добираются до места учебы на общественном транспорте.