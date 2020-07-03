В России стартовал сезон сдачи единого государственного экзамена. Перед началом все учебные заведения, в которых будут принимать выпускников, продезинфицировали специальными средствами.

«На сегодня система образования готова к проведению единых госэкзаменов. Прошла полная дезинфекция всех пунктов проведения ЕГЭ», — цитирует слова главы Минпросвещения России Сергея Кравцова ТАСС.

Министр проверил одну из школ на Алтае, где он находится с рабочим визитом.

Все экзамены будут проводиться в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Об этом сообщил и врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

3 июля в российских школах проходит ЕГЭ по географии, литературе, информатике и ИКТ. 6 и 7 июля состоится экзамен по русскому языку, а уже 10 июля выпускники будут сдавать математику.

Ранее учитель года России Алихан Динаев рассказал выпускникам, как правильно настроиться на экзамен. Он посоветовал накануне ЕГЭ повторить теорию, а во время сдачи следить за дыханием и не нервничать.