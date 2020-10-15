Все лекции в НИУ ВШЭ будут вестись онлайн из-за COVID-19
«В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции с 26 октября 2020 года Вышка переводит все занятия лекционного типа в дистанционный формат для всех групп студентов. Кроме того, студенты смогут посещать офлайн-занятия не больше трех дней в неделю», — говорится в сообщении университета.
В НИУ ВШЭ уточнили, что нововведения будут отражены в программах учебных дисциплин.
В университете также уточнили, что это касается всех филиалов: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми.
В России с начала пандемии выявили больше 1,3 миллиона случаев заражения коронавирусом. Погибли 23,4 тысячи человек.
Из-за роста числа новых больных в Москве возобновили часть ограничений. Старшеклассники с 19 октября будут учиться удаленно. Кроме того, для похода в ночные клубы придется зарегистрироваться. Компании попросили перевести на удаленку максимальное число сотрудников.