Без лишних логинов и паролей. Все больше родителей используют ЕСИА для входа в «Школьный портал»
«Все больше пользователей выбирают для входа в „Школьный портал“ Московской области Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). С ее помощью на портале авторизуются 62 тысячи сотрудников школ, 290 тысяч родителей и 56 тысяч учеников старше 14 лет», — рассказали в пресс-службе.
Лауреатами архитектурного конкурса Build School Project стали шесть подмосковных проектовПодробнее
Сейчас родители могут зайти в портал как через ЕСИА, так и по логину и паролю. Но первый вариант более популярен — старшее поколение считает его самым удобным.
Чтобы воспользоваться ЕСИА, нужно подать заявление на сайте государственных услуг Московской области. Единая система удобна тем, что не нужно запоминать логин и пароль от «Школьного портала». О том, как воспользоваться услугой, можно подробнее узнать на сайте проекта.