Без лишних логинов и паролей. Все больше родителей используют ЕСИА для входа в «Школьный портал»

В Московской области работает «Школьный портал». В него можно зайти через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). И все больше родителей пользуются такой возможностью, сообщила пресс-служба Министерства образования региона.

«Все больше пользователей выбирают для входа в „Школьный портал“ Московской области Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). С ее помощью на портале авторизуются 62 тысячи сотрудников школ, 290 тысяч родителей и 56 тысяч учеников старше 14 лет», — рассказали в пресс-службе.

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Сейчас родители могут зайти в портал как через ЕСИА, так и по логину и паролю. Но первый вариант более популярен — старшее поколение считает его самым удобным.

Чтобы воспользоваться ЕСИА, нужно подать заявление на сайте государственных услуг Московской области. Единая система удобна тем, что не нужно запоминать логин и пароль от «Школьного портала». О том, как воспользоваться услугой, можно подробнее узнать на сайте проекта.