Время изучения истории увеличили в российских вузах | 360°

Образование 11 октября 2022, 12:19 Поделиться Telegram

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Viber Время изучения истории увеличили в российских вузах

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Министерство образования и науки приняло решение с нового учебного года увеличить время изучения истории России в вузах до 144 академических часов вместо 108. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Такие меры, по словам сотрудников ведомства, должны сформировать у студентов патриотизм, уважение к памяти поколений и ответственность за судьбу страны.

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Уточняется, что приказ о нововведении уже утвержден.

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