Образование 25 ноября 2022, 17:41 Врач-эпидемиолог Онищенко заявил, что в медвузы следует вернуть военную кафедру

Читать 360tv в

Отмена военной подготовки в медицинских ВУЗах является большой ошибкой. Таким мнением поделился академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, сообщила «Политика сегодня».

По словам медика, Россия всегда отличалась сильной военно-полевой хирургией. При этом он напомнил, что раньше после выпуска из медвуза студенты получали военный билет офицера медицинской службы запаса, однако в дальнейшем данную практику отменили.

Реклама

«Идет подготовка медиков для службы в армии, в том числе и в Первом медицинском институте, где я работаю, в Москве, но это выборочно. А вот все остальные, кто оканчивает институт, уже не имеют ни военного билета, ни военно-учетной специальности», — пояснил Онищенко.

Реклама

Он отметил, что подобную практику нужно возродить.

Авторы: