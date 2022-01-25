Возобновить систему профраспределения выпускников предложили в Госдуме

В Госдуме предложили вернуться к советской системе профраспределения выпускников вузов и других профессиональных учебных заведений, которые получили образование на бюджетной основе. Об этом написал RT.

Копию письма на имя министра просвещения Сергея Кравцова и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова отправил депутат Виталий Милонов. По словам политика, сегодня выпускник среднего или высшего учебного заведения фактически «оставлен один на один» с важнейшей задачей профессионального трудоустройства.

«В данной связи имеет смысл не только вернуться к советскому опыту профраспределения выпускников вузов и иных бюджетных профессиональных учебных заведений, но и учредить систему доучебной профориентации для абитуриентов и школьников старших классов, находящихся в процессе выбора будущей профессии», — говорится в тексте обращения.

Такая политика, считает Милонов, помогла бы выпускникам определиться с дальнейшим выбором работы и иметь представления о намеченной профессии.