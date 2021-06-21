Возможность выдачи многодетным сертификатов на образование прокомментировали в Госдуме

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выдавать многодетным семьям денежные сертификаты на получение среднего или высшего образования. Эту инициативу прокомментировала для RT член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.

По ее словам, идею необходимо проработать более детально.

«Может быть, обсудить непосредственно с многодетными семьями, что они подскажут, и исходить из этого», — добавила Бессараб.

Она подчеркнула, что для многодетных семей и так уже существует немало льгот, но можно добавить возможность бесплатного обучения по квотам.