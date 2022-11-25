Образование 25 ноября 2022, 17:25 Возможность сдать ЕГЭ появится у родителей старшеклассников

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Взрослые москвичи получат возможность проверить свои знания во время ЕГЭ вместе с учениками старших классов. Об этом написало utro.ru со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

Оценить свои знания можно будет 26 ноября в центре независимой диагностики Московского центра качества образования.

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Для участия в экзамене по русскому языку родители должны пройти предварительную регистрацию.

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