Возможность полного перехода на дистант в вузах оценили в Минобрнауки

Глава Минобрнауки Валерий Фальков обозначил, что в вузах невозможен полный переход на дистанционное обучение, поскольку это ведет к ухудшению качества образования. Об этом сообщило РИА «Новости».

Сайт «Аргументы и факты» отметил слова министра о том, что в целом отрасли удалось справиться с вызовами пандемии. Новый учебный год стартовал в очном формате, но в случае ухудшения эпидемиологической обстановки студентов могут перевести на удаленный формат.