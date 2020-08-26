26 августа 2020, 18:14
Возможность перехода на дистанционное обучение проработают в челябинских школах
Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала, что в региональных школах прорабатывается вариант с переходом на дистанционное обучения из-за возможной второй волны коронавируса. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
«На будущей неделе озвучим решение», — пообещала Гехт.
По ее словам, есть обращения от некоторых родителей, которые хотят, чтобы их детей обучали дома. Исходя из этого, заметила Гехт, необходимо рассмотреть все возможные варианты.