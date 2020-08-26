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    26 августа 2020, 18:14

    Возможность перехода на дистанционное обучение проработают в челябинских школах

    Артур Блянихов

    Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала, что в региональных школах прорабатывается вариант с переходом на дистанционное обучения из-за возможной второй волны коронавируса. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    «На будущей неделе озвучим решение», — пообещала Гехт.

    По ее словам, есть обращения от некоторых родителей, которые хотят, чтобы их детей обучали дома. Исходя из этого, заметила Гехт, необходимо рассмотреть все возможные варианты.

    Новости SMI.FM