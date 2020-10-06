Вождению самокатов предложили обучать школьников на уроках ОБЖ

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев предложил предложил обучать школьников водить самокаты на уроках ОБЖ и физкультуры.

По его словам, детям важно понимать, из чего состоит это транспортное средство и где жать тормоз, чтобы избежать аварии, пишет ИА «Невские новости».

«Я бы стал в школах обучать езде на самокатах. Я когда привожу ребенка в сад и в школу, там яблоку негде упасть — везде стоят самокаты. У них есть ОБЖ, можно и на уроках физкультуры обучать», — пояснил Цивилев.

Помимо прочего, он выдвинул идею объяснять в школах правила дорожного движения. Депутат уточнил, что в Петербурге за август в ДТП погибло 117 человек. Есть случаи, когда в аварии попадали дети.