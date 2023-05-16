Образование 16 мая 2023, 17:57 ВОЗ призвала человечество быть острожным при использовании чат-ботов с ИИ ВОЗ: человечеству нужно проявлять осторожность при использовании чат-ботов с ИИ Freepik

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала людей проявлять особую осторожность при использовании чат-ботов с искусственным интеллектом (ИИ). Заявление опубликовано на официальном сайте организации.

«ВОЗ призывает проявлять осторожность при использовании инструментов большой языковой модели (LLM), созданных искусственным интеллектом (ИИ), для защиты и продвижения благополучия, безопасности и автономии человека, а также сохранения общественного здоровья», — указано в заявлении.

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В организации отметили, что крайне важно тщательно изучить риски при использовании LLM. ВОЗ подчеркнула, что с энтузиазмом относится к использованию современных технологий, для поддержки медицинских работников, пациентов, исследователей и ученых, но обеспокоена тем, что теперь осторожность, которая обычно проявлялась бы в отношении любой новой технологии, не соблюдается.

«Поспешное внедрение непроверенных систем может привести к ошибкам медицинских работников, причинить вред пациентам, подорвать доверие к ИИ», — добавили в ВОЗ.

Ранее Джеффри Хинтон, известный как «крестный отец искусственного интеллекта», признавался, что находится в ужасе от того, насколько быстро совершенствуется ИИ.