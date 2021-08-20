Востребованная IТ- и digital-профессия за полгода. «Синергия» запустила новую модель обучения

Выпускники вузов и колледжей порой не могут найти работу, поскольку зачастую бывает так, что места уже заняты. Выход простой: курсы дополнительного образования по востребованным специальностям, где ощущается дефицит кадров. Впервые студент сможет оплачивать полученные знания лишь после официального трудоустройства. Такую модель обучения предложили в Академии «Синергия», которую открыл крупнейший частный университет «Синергия».

Абитуриент может получить навыки копирайтера, таргетолога, специалиста SMM, интернет-маркетолога и других профессий, сильно востребованных на современном рынке.

Руководитель молодежного направления рекрутинговой компании Head Hunter Ирина Святицкая отметила, что спрос на специалистов в сфере информационных технологий огромный и будет только расти.

«Мы видим, как популярны люди, которые изучают большие данные, специалисты, которые анализируют огромное количество цифр: аналитики, разработчики. Очень много сейчас есть языков программирования, и, конечно же, эти специалисты очень популярны. Работодатели ведут за них борьбу», — пояснила она.

Обучение в Академии «Синергия» занимает всего шесть месяцев. Лекции и семинары проходят в онлайн-формате, а значит, доступны из любого уголка мира. В процессе обучения студенты создадут собственное портфолио, чтобы продемонстрировать свои навыки работодателю.

«Все наше обучение построено на практико-ориентированном подходе: выполнение всех зачетов, практических задач привязано к формированию портфолио нашего слушателя», — рассказал коммерческий директор Академии «Синергия» Александр Чальян.

Он подчеркнул, что студент собирает портфолио в процессе всего обучения. Его можно будет добавить в свое резюме, чтобы найти хорошую работу.

Только после официального трудоустройства слушатель заплатит за свое обучение. Сумма составит 15% от официального подтвержденного дохода. Подобрать хорошие вакансии поможет Академия «Синергия».

«Лучших мы будем рекомендовать ведущим нашим партнерам. Зачастую это компании, которые находятся в Москве. Это крупный бизнес, который заинтересован в расширении своего штата IT- и digital-специалистов. Конечно, таких слушателей мы будем рекомендовать в первую очередь и оказывать им всяческую поддержку», — подчеркнул Александр Чальян.

Он добавил, что такие позиции не всегда требуют личного присутствия в офисе. Поэтому работать выпускник сможет из любой точки мира.

Выпускники Академии «Синергия» получают официальный документ об образовании, который хранится в Федеральном реестре сведений документов об образовании. На защите дипломной работы необходимо набрать 70 баллов или больше.

«Это то количество баллов, которое позволяет нам четко понимать уровень знаний каждого конкретного слушателя. Мы выбрали такую жесткую оценку только по той простой причине, что мы должны нести ответственность за того, кого рекомендуем», — пояснил Александр Чальян.

Запись на курсы Академии «Синергия» уже открыта. Выпускники станут востребованными и уже опытными специалистами, за которых начнется борьба на рынке. Подробную информацию можно найти на сайте Академии «Синергия».