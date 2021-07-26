Восьмилетняя москвичка сдала экзамены в МГУ

Восьмилетняя Алиса Т., сдавшая ЕГЭ, успешно сдала вступительные экзамены в МГУ имени Ломоносова. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Москва Новостная».

Отец девочки сообщил, что бесплатное обучение дочери в вузе сейчас под вопросом, но он готов на контракт. По его словам, школьница сдала вступительные экзамены не хуже других абитуриентов. Пользователи соцсетей негодуют, так как считают, что отец лишил ребенка детства.

Комментаторы написали: «Лишили детства», «А не лучше было бы дать ей пожить и на бюджет попасть?», «Потом еще на работу отправят, и все, хана».

Алиса Т. успешно сдала единый госэкзамен и в восемь лет получила аттестат за 11-й класс. Известно, девочка мечтает стать психологом, но рассматривает и другие программы, связанные с экологией и биоинформатикой. В прошлом году девочка сдала шесть предметов в формате ОГЭ — физику, информатику, русский, математику, биологию и химию. Для сдачи ЕГЭ школьнице пришлось пройти всю образовательную программу.