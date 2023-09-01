Образование 01 сентября 2023, 10:18 Восемь учеников зачислили во всероссийскую школу для одаренных незрячих детей в Москве Всероссийский центр для одаренных незрячих детей в Москве принял восемь учеников Сайт мэра и правительства Москвы

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Сегодня, 1 сентября, отмечается День знаний, а также начало учебного года. Во всех школах стартовали первые занятия. Так, во всероссийскую школу для одаренных незрячих детей приняли восемь новых учеников. Об этом сообщил руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Алексей Володин.

«Центр для одаренных слепых детей дает возможность школьникам со всей страны, проявившим выдающиеся академические способности, умножить достижения и реализовать свои таланты. Успешные результаты первого года, когда были приняты первые ученики, показали правильность выбранного вектора работы», — рассказал он.

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Володин добавил, что всего в этому году к обучению приступили 15 человек.

Центр ежегодно принимает учеников в седьмой класс. Для зачисления необходимо сдать тестирование по математике, русскому и иностранному языкам.

В этом учебном году к обучению приступили школьники из Хабаровского и Красноярского края, Нижегородской, Рязанской, Оренбургской областей и Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин открыл новую школу в Молжаниновском районе.