01 сентября 2023, 10:18
Восемь учеников зачислили во всероссийскую школу для одаренных незрячих детей в Москве
Всероссийский центр для одаренных незрячих детей в Москве принял восемь учеников
Сегодня, 1 сентября, отмечается День знаний, а также начало учебного года. Во всех школах стартовали первые занятия. Так, во всероссийскую школу для одаренных незрячих детей приняли восемь новых учеников. Об этом сообщил руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Алексей Володин.
«Центр для одаренных слепых детей дает возможность школьникам со всей страны, проявившим выдающиеся академические способности, умножить достижения и реализовать свои таланты. Успешные результаты первого года, когда были приняты первые ученики, показали правильность выбранного вектора работы», — рассказал он.
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Володин добавил, что всего в этому году к обучению приступили 15 человек.
Центр ежегодно принимает учеников в седьмой класс. Для зачисления необходимо сдать тестирование по математике, русскому и иностранному языкам.
В этом учебном году к обучению приступили школьники из Хабаровского и Красноярского края, Нижегородской, Рязанской, Оренбургской областей и Москвы.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин открыл новую школу в Молжаниновском районе.
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