Вопросы воспитания молодежи обсудили на встрече «Клуб учителей» в редакции «Вечерняя Москва» | 360°

Образование 28 октября 2022, 15:37 Вопросы воспитания молодежи обсудили на встрече «Клуб учителей» в редакции «Вечерняя Москва»

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Главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов и главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов во время встречи «Клуб учителей», которая прошла в четверг, 27 октября, обсудили вопросы воспитания молодежи, передала «Вечерняя Москва».

По словам Куприянова, главная проблема в воспитании и образовании нынешней молодежи заключается в том, что между учеником и учителем утратилась былая связь.

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«У каждого был свою любимый учитель, все уважали их и показывали это. Сейчас же мы видим, что все это пропало, и теперь функции педагогов сводятся к объяснению предмета», — сказал он.

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В свою очередь Хасавов добавил, что сейчас важно рассказывать детям о важных исторических событиях России.