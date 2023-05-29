Образование 29 мая 2023, 14:42 Володин предложил прекратить обучать бакалавров в магистратуре по другим специальностям Спикер ГД Володин: надо уходить от обучения бакалавров в магистратуре не по их профилю РИА «Новости»

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В России следует уходить от практики поступления бакалавров в магистратуру по другому профилю, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время рабочей поездки в Брянскую область. Спикер парламента провел встречу с ректорами и проректорами по воспитательной работе в Брянском государственном техническом университете.

«Необходимо уходить от практики обучения в магистратуре студентов, которые закончили бакалавриат по совершенно другому профилю», — подчеркнул Володин.

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Он добавил, что в первую очередь это касается гуманитариев, поступающих в магистратуру на инженерные специальности.

Кроме того, по мнению председателя Госдумы, в вузах не должно быть непрофильных для них специальностейю Без необходимой базы и сформированной за годы научной школы образовательное учреждение не сможет качественно подготовить специалистов.

Также участники встречи обсудили ход выполнения задачи, которую поставил президент Владимир Путин: увеличить число бюджетных мест по инженерным специальностям.