Образование 28 апреля 2023, 16:00 Володин предложил предоставить льготы участникам СВО при поступлении в вузы Председатель Думы Володин: участники СВО должны получить льготы при поступлении в вузы РИА «Новости»

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Участникам специальной операции на Украине необходимо предоставить льготы для поступления в высшие учебные заведения на бюджетной основе. Такое предложение на заседании Совета законодателей озвучил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, его слова привел ТАСС.

«У нас сложилась парадоксальная ситуация. Если ты являешься волонтером, то получаешь два балла при поступлении в вуз. Но если участвуешь в СВО или служишь в армии, то решений нет», — сказал он.

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Володин призвал министерство образования и науки создать необходимые условия для людей, которые отслужили в армии.

«Можно взять советскую модель, при которой люди шли на подготовительное отделение, получали обеспечение общежитием, а потом их зачисляли на первый курс. Уже нужно предлагать решения. Ребята возвращаются, и они должны понимать, что востребованы здесь», — добавил председатель нижней палаты парламента.

По его мнению, необходимо выделить из бюджетных мест в вузах часть для тех, кто защищал свою страну.

«У нас же огромное количество мест на бюджете. Ребята должны понимать, что о них страна заботится. Можем мы принять решение для тех, кто государство защищает? Можем. В чем проблема?» — заключил Володин.

Ранее депутаты предложили освободить участников специальной операции от уплаты транспортного налога.