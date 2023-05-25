Образование 25 мая 2023, 10:43 Володин попросил у Мишустина льготы для участников СВО и детей врачей Глава Госдумы Володин попросил кабмин о льготах участникам СВО на поступление в вузы РИА «Новости»

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, в котором призвал законодательно закрепить новые преференции при поступлении в вузы. Он попросил дать право на льготы участникам спецоперации и детям врачей, погибших от ковида, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Этот вопрос обсуждали на пленарном заседании Госдумы 17 мая. По словам Вячеслава Володина, все фракции и Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложили законодательно закрепить право участников спецоперации на льготное поступление в вузы и перевод с платного отделения на бюджетное, а детей врачей, умерших от ковида, принимать на обучение по медицинским специальностям без вступительных испытаний.

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«С учетом социальной значимости этих вопросов и консолидированной позиции депутатов Государственной думы прошу Вас дать поручение о проработке данных инициатив», — написал председатель.

Вячеслав Володин в апреле на заседании Совета законодателей предложил выделить участникам спецоперации часть бюджетных мест в вузах или начислить при поступлении дополнительные баллы за службу.