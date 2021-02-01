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    01 февраля 2021, 21:27

    Володарский: нужно дать возможность сдавать ЕГЭ в течение года

    Артур Блянихов

    Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский предложил дать школьникам возможность сдавать ЕГЭ не только в четко обозначенные дни, но и в течение всего года. Об этом сообщило ИА НСН.

    «Нужно дать ребенку возможность сдавать ЕГЭ в течение года, а не ждать год», — отметил Володарский.

    По его словам, в течение года должны быть аттестационные агентства, где школьники могли бы сдать экзамен. Отмечается, что такая возможность позволит ребенку привыкнуть к формату ЕГЭ и отследить динамику при сдаче.