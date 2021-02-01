Володарский: нужно дать возможность сдавать ЕГЭ в течение года

«Нужно дать ребенку возможность сдавать ЕГЭ в течение года, а не ждать год», — отметил Володарский.

По его словам, в течение года должны быть аттестационные агентства, где школьники могли бы сдать экзамен. Отмечается, что такая возможность позволит ребенку привыкнуть к формату ЕГЭ и отследить динамику при сдаче.