01 февраля 2021, 21:27
Володарский: нужно дать возможность сдавать ЕГЭ в течение года
Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский предложил дать школьникам возможность сдавать ЕГЭ не только в четко обозначенные дни, но и в течение всего года. Об этом сообщило ИА НСН.
«Нужно дать ребенку возможность сдавать ЕГЭ в течение года, а не ждать год», — отметил Володарский.
По его словам, в течение года должны быть аттестационные агентства, где школьники могли бы сдать экзамен. Отмечается, что такая возможность позволит ребенку привыкнуть к формату ЕГЭ и отследить динамику при сдаче.