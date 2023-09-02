Образование 02 сентября 2023, 15:56 Волгоградская школа нашла нового учителя для класса детей выходцев из стран СНГ РИА «Новости»: в Волгограде нашли учителя для класса детей выходцев из стран СНГ РИА «Новости»

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В класс волгоградской школы, обучение в котором проходят дети выходцев из стран СНГ, назначили нового преподавателя. Ученики продолжат проходить специально разработанную программу, не нарушая график. Об этом РИА «Новости» сообщила председатель комитета образования и науки региона Лариса Савина.

«На этот класс пришел опытный педагог, первой категории. <…> Они идут последовательно по программе, которая была для них разработана», — указала Савина.

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Она выразила уверенность в благоприятных отношениях между детьми и учителем. Савина также отметила, что педагог, которая преподавала в прошлом году, не увольнялась из школы. Ее отказ от учеников из семей мигрантов связан лишь с большой нагрузкой, так как она вела сразу два класса.

О решении учительницы отказаться от класса, в котором дети с трудом говорили на русском, сообщили 1 сентября местные СМИ. Прокуратура Волгоградской области начала проверку.

Ранее глава Всероссийского фонда образования Сергей Комков подчеркнул, что поступление в школы РФ детей мигрантов, не владеющих русским языком, стало серьезной проблемой.