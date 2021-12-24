Финальный урок компьютерной грамотности проекта «IT-семья» прошел в Москве. Он объединяет внуков и пожилых людей

В Москве прошел финальный урок компьютерной грамотности. Он создан для пенсионеров и их внуков. Всего их было шесть — от знакомства с компьютером до безопасных покупок в интернете. Проект «IT-семья» стартовал в столице 6 декабря. Три недели пенсионеры вместе с внуками учились печатать вслепую, работать с папками и файлами, а еще изучали онлайн-платформы — все в команде.

«Научить интернету — это одно. В то же время задача — объединить два поколения: бабушек и дедушек с их внуками. Это действительно происходит, мы это видим, потому что, во-первых, молодые люди помогают им осваивать полученные знания на уроках, а также дома. И мы рассчитываем, что это будет продолжаться после завершения проекта. То есть в семье они смогут продолжать обучение вместе», — рассказал куратор проекта «IT-семья» Алексей Романенко.

Съемочная группа «360» познакомилась с Натальей и девятилетней Софией на запуске проекта. Школьница с гаджетами была на «ты», а вот ее бабушка с опаской печатала на клавиатуре. Теперь все иначе. Наталья рассказывает, что свободно путешествует по Сети и планирует создать аккаунты в соцсетях.

«Ой, умеем много: вот можем пользоваться „Гуглом“, можем совершать покупки, научились браузером пользоваться, вот, способами безопасности. Таблицы, схемы, научились создавать маршруты. Интересно очень! И более уверенными стали в себе», — поделилась пенсионерка Наталья Хачко.

Но сейчас семья Хачко и остальные участники сосредоточены на контрольной работе — это экспресс-тестирование по всем пройденным темам. На решение трех задач — около получаса.

Я думаю, что с помощью младшего поколения многие из наших участников достигли большого прогресса и ушли намного более уверенными в своих силах, чем раньше. И это отличный пример, в принципе, для всего старшего поколения, что нужно верить в себя и стараться учиться овладевать современными технологиями Елена Глобина преподаватель компьютерной академии «Шаг».

Тем, кто с заданиями справился быстрее всех, вручили призы от организаторов — умные колонки с голосовым помощником. Победителями стали Наталья и София Хачко.

«Волновались, переживали, но надеялись, что мы победим, потому что у нас уже образовался тандем, одна семья, к концу вообще стало очень хорошо, весело и дружно. Ну, я тогда в момент последнего задания печатала быстрее, чем всегда, наверное, в раз двести», — рассказала пенсионерка.

«Я очень волновалась, но все-таки у меня получилось занять первое место. Я очень рада! Ну, конечно же, поддерживала бабушка: тоже очень постаралась, она там все складывала-помогала, по полочкам расставляла», — добавила София.

Проект «IT-семья» объединил 306 семей Центрального федерального округа, в некоторых городах уже идет второй набор. Организаторы рассказывают: дальше — больше. Уроки компьютерной грамотности для детей и пенсионеров проведут и в Подмосковье. Первое занятие — в Подольске.