Внеконкурсный прием сирот в вузы предложили остановить навсегда

«Многие дети-сироты сегодня даже не берутся планировать освоение программ высшего профессионального образования из-за отсутствия ясности в вопросе продления срока действия и сохранения этой льготы в будущем», — отметил Кобилев.

Он убежден, что бессрочное действие льготы нужно закрепить в законе.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец подчеркнула, что идея депутата — «правильная инициатива». Она пояснила, что дети-сироты находятся в «неравных условиях с детьми, которые выросли с родителями», когда поступают в вузы. Однако Волынец обратила внимание на то, что пока не распределяются полностью десять процентов бюджетных мест, которые предоставляются льготникам.

«Скорее всего, это связано с тем, что за последнее время увеличилось количество усыновленных детей, то есть не тех, кого взяли под опеку, а которых усыновили или удочерили по документам, а такие дети теряют квоту», — уточнила председатель комитета.

По ее мнению, можно добавить детей из малообеспеченных и многодетных семей в число льготников.

«Если наполним квоту этими двумя категориями, то я даю гарантию, что свободных мест не будет оставаться и их количество, думаю, даже придется увеличивать», — заметила Волынец.