Внеклассная работа в школе

«Драмкружок, кружок по фото…» — в этой школе есть все! Перед учениками стоит сложнейшая задача — выбрать, куда пойти после уроков. Дополнительные занятия настолько интересны и увлекательны, что остановиться на чем-то одном, практически нереально.

Заместитель директора по воспитательной работе МОУ гимназии № 7 городского округа Лыткарино Ольга Родина уверена, что внеклассная деятельность позволяет детям развить множество полезных навыков, в том числе научится работать в команде. Она также подчеркивает важность патриотического воспитания и отмечает, что такие занятия вызывают неподдельный интерес у детей. В дальнейшем эти знания помогут им стать гораздо более дисциплинированными, что обязательно пригодится во взрослой жизни.