Внеклассная работа. Театр иностранной песни

Здорово, когда учеба — это праздник. Думаете, такое может быть только в книгах популярных фантастов? А вот и нет! Учитель из Подмосковья собрала команду творческих детей и ставит спектакли, да еще и на иностранном языке! Не учеба, а праздник какой-то!

Учительница из Московской области Оксана Шкардун — настоящая волшебница. Она придумала особый способ научить школьников иностранным языкам. Скучные учебники в сторону, самое время петь песни и разыгрывать веселые сценки.