Вместительные и комфортные. Где начали строить школы в Подмосковье в этом месяце

С начала октября в Московской области началось строительство восьми образовательных учреждений. Об этом сообщил начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

«На строительных площадках всех восьми объектов в настоящее время ведутся подготовительные работы, устанавливается ограждение территории, осуществляется вынос сетей из пятна застройки», — отметил Артур Гарибян.

Так, в микрорайоне Климовск Подольска строятся сразу две школы. Каждая из них рассчитана на 1,1 тысячи ребят. Обе планируют сдать в 2021 году. Еще одну школу на 1,1 тысячи мест построят в Клину, на улице Клинская. Ее сдача тоже намечена на 2021 год.

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В Лобне появится пристройка к школе №6. С ее помощью вместимость учреждения вырастет на 400 мест. Подобные здания построят и в Коломне. Это пристройка к гимназии №2 «Квантор» на 300 мест, школы на 525 мест на улице Кутузова и на 825 мест на улице Захарова.

А на улице Дружбы в Домодедове построят новый детский сад. Он будет рассчитан на 190 ребят. Появится он в 2020 году.