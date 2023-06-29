Эксклюзив 29 июня 2023, 10:43 Вложение в будущее страны. В Госдуме объяснили пользу трудового воспитания школьников Депутат Колунов: трудовое воспитание школьников повысит престиж рабочих профессий РИА «Новости»

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Трудовое воспитание в школах поможет повысить престиж рабочих профессий среди учащихся. Об этом «360» сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов.

На пленарном заседании нижней палаты парламента в первом чтении приняли законопроект о трудовом воспитании. Если документ утвердят на всех этапах, школьники смогут заниматься общественно-полезными делами без обязательного согласия родителей, пояснил Колунов. Благодаря этому подрастающее поколение начнет не только ценить результаты своей работы, но и уважать труд других, отметил депутат.

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Парламентарий напомнил, что не раз говорил о важности трудового воспитания подростков. Мальчики должны уметь забить гвоздь или распилить доску, а девочкам неплохо получить навыки кройки и шитья, указал Колунов.

«Это умения, необходимые для самостоятельной, взрослой жизни. Более того, трудовое воспитание — вложение в будущее нашей страны», — подчеркнул депутат.

Дефицит кадров в России только в строительстве и ЖКХ сейчас составляет 260 тысяч человек, добавил парламентарий. В стране просто нет людей, которые могли бы работать в этих сферах, сообщил политик. Он назвал эту ситуацию прямой угрозой выполнению задач, стоящих перед государством.

«Наш законопроект призван решить эту проблему, повысив престиж рабочих специальностей в школьной среде», — сказал Колунов.

Депутат назвал принятие инициативы на начальном этапе первым шагом на пути к трудовому воспитанию подрастающего поколения. Теперь нужно подготовить законопроект ко второму чтению, резюмировал парламентарий.