Власти Сургута назвали самые популярные школы среди первоклашек

Директор департамента образования мэрии Сургута Ирина Замятина назвала самые востребованные школы города, в которые поступило наибольшее число заявлений от родителей будущих учеников первых классов, сообщил сайт URA.ru.

Так, чаще всего мамы и папы отдают предпочтение в пользу школы № 9, которая расположена в районе ТРЦ «Аура». В целом была насчитано 890 заявлений от родителей.

«Мы понимаем, что образовательная организация находится в том микрорайоне, где отсутствуют другие объекты образования. Это 42, 38, 39 микрорайон. В будущем там появятся новые образовательные организации. Но сегодня 9-я школа закрывает ту потребность самостоятельно», — пояснила Замятина.

Также в числе востребованных образовательных учреждений оказались сургутская технологическая школа № 31, лицей № 1, лицей имени Хисматуллина, школы № 10 и 46 и гимназия Салманова. Родители подали в эти заведения почти девять тысяч заявлений.