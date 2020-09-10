Власти Рязанской области объяснили подорожание школьного питания

Власти региона отметили, что категории граждан, которые нуждаются в льготном питании в школах обозначают местные органы самоуправления муниципальных районов и городских округов региона.

А вот питание в образовательных учреждениях повысилось в цене из-за обновленного меню.

«С 1 января 2020 года в общеобразовательных организациях города Рязани внедрено новое меню питания учащихся, в котором расширен ассортимент блюд. Меню стало более витаминизированным и разнообразным. Расширение меню привело к удорожанию себестоимости питания», — пояснили в ведомстве.