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    10 сентября 2020, 11:49

    Власти Рязанской области объяснили подорожание школьного питания

    Анастасия Кременчугская

    В министерстве образования и молодежной политики Рязанской области объяснили, с чем связано подорожание питания в школах. Там также рассказали радиостанции «Говорит Москва», что информация об отмене льготных обедов является ложью.

    Власти региона отметили, что категории граждан, которые нуждаются в льготном питании в школах обозначают местные органы самоуправления муниципальных районов и городских округов региона.

    А вот питание в образовательных учреждениях повысилось в цене из-за обновленного меню.

    «С 1 января 2020 года в общеобразовательных организациях города Рязани внедрено новое меню питания учащихся, в котором расширен ассортимент блюд. Меню стало более витаминизированным и разнообразным. Расширение меню привело к удорожанию себестоимости питания», — пояснили в ведомстве.

    Новости SMI.FM