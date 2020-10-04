Власти раскрыли процент школ на карантине

«Сегодня где-то примерно 3% школ от общего количества <…> находятся на карантине, но при этом надо сказать, что <…> примерно 50% школ и классов, они закрыты на карантин по ОРВИ», — заявил он.

Минпросвещения пока не будет принимать общего решения по переводу школ на дистанционный или гибридный формат обучения из-за ситуации с коронавирусом.

«Точно не будет сегодня никаких централизованных решений с уровня Министерства просвещения, потому что ситуация как с COVID-19, так и с ОРВИ сегодня различная в регионах и муниципалитетах», — отметил Басюк.

По этой причине руководство школ будет индивидуально определять свой образовательный процесс.

Каникулы с 5 октября — не вынужденная форма, пояснил Басюк. Во многих школах, которые учатся по триместрам, отдых и так должен был наступить с этого дня. Москва продлила эти каникулы до 18-го числа. А образовательные учреждения с учебой по четвертям ушли на вынужденные каникулы, но это решение относится исключительно к столице.

В связи с пандемией в Москве временно закрываются учреждения дополнительного образования. А на дистанционное обучение переходят Российский экономический университет (РЭУ) имени Г. В. Плеханова и МАРХИ.