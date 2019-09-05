Власти признали устаревшими 9 профессий

В ведомстве отметили, что в данный момент документ, который предусматривает пересмотр перечня профессий и специальностей в средних учебных заведениях, вынесли на обсуждение. При этом в тексте приказа говорится, что по ряду специальностей набор студентов нужно прекратить с 2021 года. Речь идет о профессиях: слесарь, фрезеровщик, автомеханик, станочник и мастер отделочных строительных работ и других.

Необходимые навыки и компетенции для указанных специалистов заложат в программу подготовки топ-50 перспективных профессий и специальностей, утвержденных ранее Минтрудом России и Минпросвещения России.

«Это первый этап работы по обновлению перечня профессий и программ подготовки», — говорится в сообщении ведомства.

В беседе с ТАСС, в Минпросвещения уточнили, что в данный момент в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» проходит модернизация среднего профобразования. В частности, во всех регионах в колледжах обновляют инфраструктуру. К 2024 году должно появиться более пяти тысяч мастерских, оборудованных по всем стандартам.

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева заявляла, что окончательно могут исчезнуть почти 100 профессий. Он пояснила, что некоторые из них устарели, другие просто исчезли, а третьи изменились так, что навыки для работы по ним теперь можно получить на краткосрочных курсах.