Власти Петербурга сообщили о завершении строительства нового корпуса Александровской больницы | 360°

27 октября 2022, 18:04
Власти Петербурга сообщили о завершении строительства нового корпуса Александровской больницы
В декабре этого года в Санкт-Петербурге откроется новый корпус Александровской больницы. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Шестиэтажный госпиталь-трансформер был спроектирован таким образом, чтобы в случае новой волны коронавируса его можно было переоборудовать в инфекционный госпиталь вместимостью до 415 человек, написала Neva.Today.
Реклама
Корпус Александровской больницы планируют отдать под сосудистый центр, где будет оказываться помощь пациентам, страдающим сердечно-сосудистой патологией.
Реклама
Санкт-Петербург
Больницы
Реклама
Реклама