Власти Петербурга сообщили о завершении строительства нового корпуса Александровской больницы | 360°

Образование 27 октября 2022, 18:04 Власти Петербурга сообщили о завершении строительства нового корпуса Александровской больницы

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В декабре этого года в Санкт-Петербурге откроется новый корпус Александровской больницы. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Шестиэтажный госпиталь-трансформер был спроектирован таким образом, чтобы в случае новой волны коронавируса его можно было переоборудовать в инфекционный госпиталь вместимостью до 415 человек, написала Neva.Today.

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Корпус Александровской больницы планируют отдать под сосудистый центр, где будет оказываться помощь пациентам, страдающим сердечно-сосудистой патологией.

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