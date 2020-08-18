Власти Петербурга рассказали, как пройдут линейки в школах 1 сентября

Сотрудники комитета по образованию Санкт-Петербурга рассказали, как пройдут линейки в городских школах 1 сентября.

По их словам, в мероприятии примут участие первые и выпускные классы петербургских школ. Возможность присутствия на линейках других классов находится под вопросом. В настоящий момент все зависит от ситуации с распространением коронавируса, информирует ИА Nation News.

Губернатор Александр Беглов поручил ответственным органам проверить пожарную безопасность в образовательных учреждениях Петербурга. Новый учебный год начнется в очном формате. Школы будут обеспечены антисептиками. Все помещения тщательно продезинфицируют.