Власти отправили вузы Москвы и Санкт-Петербурга на удаленку

Минобрнауки перевело все подведомственные вузы Москвы и Санкт-Петербурга на дистанционное обучение до 6 февраля. Соответствующий приказ подписал министр Валерий Фальков.

В документе сказано, что вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят исключительно на удаленное обучение. В других регионах образовательные учреждения будут принимать решение об удаленке по согласованию с местным Роспотребнадзором.

Руководству вузов поручили предусмотреть меры социальной поддержки студентов.

В Подмосковье студенты вузов и колледжей перейдут на дистанционное обучение с 16 ноября. Новые коронавирусные ограничения в Московской области пока продлили до 29 ноября.

За последние сутки в России выявили 19 851 новый случай коронавируса. За 24 часа в стране умерло рекордное число пациентов с COVID-19: 432 человека. Всего в стране сейчас наблюдается 436 010 активных случаев коронавируса.