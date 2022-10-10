Власти Нижегородской области предложили студентам пройти стажировку в правительстве | 360°

Образование 10 октября 2022, 18:55 Поделиться Telegram

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Viber Власти Нижегородской области предложили студентам пройти стажировку в правительстве

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Студенты Нижегородской области смогут пройти стажировку в местном правительстве в рамках программы «Твой госстарт». Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

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Организатором программы выступил Корпоративный университет правительства (КУПНО) при поддержке департамента госуправления и госслужбы региона. Принять участие в проекте смогут студенты, обучающиеся на старших курсах бакалавриата или специалитета, а также учащиеся первого и второго курсов магистратуры. Кроме того, программа распространится и на аспирантов.

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