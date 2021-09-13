Власти Москвы опровергли планы по массовому внедрению системы распознавания лиц в школах

Введение системы распознавания лиц коснется только нескольких школ Москвы. Эксперимент проведут при условии получения согласия родителей учеников. Об этом в интервью ТАСС заявила заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что о массовом внедрении системы по распознаванию лиц в средних учебных заведениях города речи не идет. Кроме того, новый способ по установлению личностей проходящих в школу станет лишь дополнительным.

«Масштабной системы распознавания лиц при проходе в школу внедрять мы не планируем. В отдельных школьных зданиях могут быть эксперименты, когда наряду с проходом по картам или браслетам, которые используются во всех зданиях, могут быть введены дополнительные системы прохода через распознавание лиц», — заявила Ракова.

Заместитель мэра Москвы подчеркнула, что проведение эксперимента возможно только при желании и согласии родителей школьников.

О возможном введении в школах российской столицы системы распознавания лиц в 2022 году ранее сообщал «Коммерсант». По данным издания, мэрия исключала введение подобной практики, но вернулась к этой идее после трагедии в школе Казани. Опрошенные эксперты заявили, что проблем с законом для введения подобной практики не будет, но могут возникнуть технические сложности.