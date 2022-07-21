Власти Казахстана предложили создать филиалы вузов в странах Центральной Азии

Филиалы ведущих вузов Казахстана появятся в странах Центральной Азии. С таким предложением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщил ТАСС.

«Казахстан готов создавать филиалы своих ведущих вузов в государствах Центральной Азии», — заявил он.

Президент Казахстана принял участие в Четвертой консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая открылась в Чолпон-Ате Иссык-Кульской области Киргизии. Он предложил также создать общерегиональный телеканал или новостной сайт и специальную структуру по охране окружающей среды.

Касым-Жомарт Токаев призвал запустить экспертную площадку для демилитаризации границ с привлечением юристов, картографов, пограничников и других специалистов. Кроме того, по его мнению, следует приглашать на встречи глав государств Центральной Азии руководителей России и Китая.