Образование 01 декабря 2023, 11:53 Власти Якутии ввели карантин в 53 школах

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Власти Якутии приняли решение ввести карантин в школах на фоне роста заболеваемости ОРВИ. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Якутске, Намском и Таттинском районах, написал «ФедералПресс».

Как уточнили в минобразования республики, уже более 24 тысяч школьников перевели на онлайн-обучение. Очные уроки пока не будут проводиться до 8 декабря.

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В учебных заведениях отменили кружки, секции, дополнительные занятия и все школьные и внешкольные мероприятия. Для старших классов действует масочный режим.