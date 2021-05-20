Власти Белгорода введут «сухой закон» в день последних звонков

Власти Белгорода введут в городе «сухой закон» в день проведения последних звонков, 21 мая, написал сайт «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В пятницу во всех местных магазинах запретят продажу алкоголя. Уточняется, что проведение тожественных линеек в 2021 году назначено на несколько дней раньше, так как 24 мая девятиклассники будут сдавать первый экзамен по русскому языку. В выходные ребята отдохнут, а образовательные учреждения подготовятся.