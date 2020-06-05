05 июня 2020, 19:01
Власти Башкирии назвали даты выпускных
Власти Башкирии обсудили результаты учебного года, а также специфику проведения приемной кампании в университетах республики. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
Сдача ЕГЭ начнется 3 июля, дополнительный период — август. Все пункты, где будут проходить экзамены, обеспечат безопасностью. Там гарантируют сделать санитарный контроль. Школьные автобусы, которые доставят учеников на экзамены, планируют обрабатывать дважды в день.
Из-за эпидемиологической ситуации в республике выпускные вечера пройдут онлайн 27 июня.