Владимир Филиппов решил уйти с поста ректора РУДН

Российский университет дружбы народов сменит ректора. Пост главы вуза решил покинуть Владимир Филиппов. Его полномочия истекают в марте 2020 года.

Филиппов не намерен просить у наблюдательного совета и Минобрнауки о продлении срока своих полномочий. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе РУДН.

По закону возглавлять вуз Филиппов мог до достижения предельного возраста в 70 лет.

Владимир Филиппов родился в 1951 году в Урюпинске в семье военнослужащего и медицинской сестры. Окончил с серебряной медалью среднюю школу и поступил на факультет физико-математических и естественных наук РУДН, откуда выпустился с отличием.

Поступил в аспирантуру вуза, был председателем Совета молодых ученых Университета и ассистентом кафедры высшей математики.

Защитил кандидатскую и докторскую диссертации. В 1987 году Филиппову присвоили ученое звание «профессор по кафедре математического анализа». С 1989 по 1993 годы он был деканом факультета физико-математических и естественных наук РУДН. В июне 1993-го стал ректором вуза, который возглавлял вплоть до сентября 1998-го. Потом ушел в политику и вновь вернулся на пост руководителя университета в 2005 году. В 2010 и 2015 годах его переизбирали на этот пост.

Филиппов написал более 250 научных и научно-методических работ, в том числе — 30 монографий. Две из них перевели и переиздали в США.