«ВКонтакте» займется образованием школьников. Причем на государственном уровне
«Условно — отечественный аналог Zoom специально для школ, но только защищенный и устойчивый к хакерским атакам. Он будет использоваться не только в случае ситуаций, подобных нынешней, но и в обычном образовательном процессе», — сообщил в интервью «России 24» глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Ожидается, что на сайте появится отдельный сегмент «ВКонтакте-Образование», в который можно будет зайти только верифицированным пользователям — школьникам и учителям. При этом весь контент в приложении будет согласован с Минпросвещения.
В ведомстве подчеркивают, что проект будет разработан только с использованием отечественного софта. При необходимости в школьных классах установят видеокамеры.
Ранее стало известно, как проходят школьные уроки онлайн в Подмосковье во время всеобщей самоизоляции.