«ВКонтакте» займется образованием школьников. Причем на государственном уровне

Соцсеть «ВКонтакте» будет участвовать в государственном проекте дистанционного обучения школьников — ее создает Минпросвещения совместно с Минкомсвязью. Сервис будет включать в себя чаты, сообщества и мини-приложения для обучения онлайн.

«Условно — отечественный аналог Zoom специально для школ, но только защищенный и устойчивый к хакерским атакам. Он будет использоваться не только в случае ситуаций, подобных нынешней, но и в обычном образовательном процессе», — сообщил в интервью «России 24» глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Ожидается, что на сайте появится отдельный сегмент «ВКонтакте-Образование», в который можно будет зайти только верифицированным пользователям — школьникам и учителям. При этом весь контент в приложении будет согласован с Минпросвещения.

В ведомстве подчеркивают, что проект будет разработан только с использованием отечественного софта. При необходимости в школьных классах установят видеокамеры.

Ранее стало известно, как проходят школьные уроки онлайн в Подмосковье во время всеобщей самоизоляции.