Образование 31 августа 2023, 15:47 VK запустит новые инициативы для студентов и школьников к Дню знаний VK запустит подписку для студентов к началу учебного года Пресс-служба «ВКонтакте»

Читать 360tv в

VK запустит подписку для студентов и другие образовательные инициативы в честь Дня знаний. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

В наступающем учебном году заработает подписка от VK Education — стипендиальной программы для студентов российских вузов, обучающихся очно на технических специальностях.

Реклама

В нее входят ежемесячные выплаты в 15 или 20 тысяч рублей, возможности для профессионального развития и старта в IT, образовательные и карьерные мероприятия, консультации HR-экспертов, приоритетный доступ к стажировкам в VK. Программа продлится 10 месяцев, а заявки на участие принимают до конца сентября.

В некоторых вузах открылись брендированные зоны VK Education, работающие 31 августа и 1 сентября. Здесь студентов ждут мастер-классы с экспертами VK, тематические квесты и розыгрыши мерча.

Подарком к началу учебного года для школьников станет инициатива «День знаний со Сферумом». В ней примут участие Хабиб, Mia Boyka, Ян Дилан и Ваша Маруся. Они поздравят школьников с 1 сентября и проведут классные часы, во время которых поделятся лайфхаками и расскажут о своих достижениях.

Кроме того, в честь Дня знаний на платформе «VK Видео» покажут спецвыпуск шоу «1–11». Ведущая Ида Галич проверит, насколько Алла Михеева и Владимир Маркони готовы к новому учебному году.

Также 1 сентября всех желающих ждет комикс-игра. Участники смогут примерить роль преподавателя или студента и получить призы за испытания.